Bakan Bak: GSB Yurtları Yangından Etkilenenlere Hizmet Verecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yangından etkilenen vatandaşlar için GSB yurtlarının hizmet vereceğini açıkladı ve evlerini boşaltmak zorunda kalanlar için destek sağlanacağını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel