Bakan Bak: 'Gençlerle Geleceğin Güçlü Türkiye'sini İnşa Edeceğiz'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi, gümbür gümbür geliyor. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e getirilmesi önemli. Dünyada İHA ve SİHA teknolojisinde söz sahibi 5 ülkeden biriyiz" dedi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Gençler Bakanlığı'nda programının 72'ncisi kapsamında gençlik merkezleri adına TEKNOFEST 2024 ve 2025 final yarışmalarına katılan gençlerle bir araya geldi. Bakanlığın konferans spor salonunda düzenlenen buluşmaya, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olarak görev yapan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları Akrobasi Timi de katıldı.

'TEKNOLOJİ HEVESLİSİ GENÇLERLE GURUR DUYUYORUM'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özellikle teknoloji alanında başarı elde etmiş gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Bakan Bak, teknoloji heveslisi gençlerle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Gençlik merkezlerimizde, Deneyap atölyelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile oluşturduğumuz önemli bir birliktelik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi gümbür gümbür geliyor. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 85'e getirilmesi önemli. Dünyada İHA ve SİHA teknolojisinde söz sahibi 5 ülkeden biriyiz. T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, teknolojiye aşık insanlarımıza, şirketlerimizin katkılarına teşekkür ediyoruz. Yapılan yatırımlarda vizyon var, irade var. Sizlerin de heyecanıyla gurur duyuyoruz. Yurt dışında mühendislik yaptım. Hep başka ülke mühendislerinin iyi olduğunu söylerlerdi. Ben de onlara 'Türk mühendisleri daha iyi' derdim. Özgüvenli olmak önemli; dolayısıyla kendimize güveneceğiz. Biz bu gençlerle her şeyi yapabiliriz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak" dedi.

Bakan Bak ayrıca Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile gençlerin katılımıyla mayıs ayında İstanbul'dan Samsun'a, sonrasında ise ağustos ayında Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu yaptıklarını hatırlattı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak 8 yıl görev yaptığı dönemden bahseden Bakan Bak, NATO toplantılarında Türk askerinin eğitimli, disiplinli olmasından, Kore Savaşları'ndaki cesaretinden övgüyle söz edildiğini anlattı.

'HEP BERABER GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

Türkiye'nin savunma sanayisiyle büyüyen, gelişen, güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Ülkemizle gurur duyacağız, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimizle, her şeyimizle bu sinerji için sizleri alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarımızı, Türk ordusunun gururunu, Türk Yıldızları'nı yürekten alkışlıyorum. Sizleri seviyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST kuşağına verdiği değeri biliyoruz. Hep beraber geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz. Bir mühendis olarak sizlerle gurur duyuyorum. TEKNOFEST'teki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güçlü bir orduya, güçlü yiğitlere sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" diye konuştu. Bakan Bak'ın konuşmasının ardından Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin katılımıyla bir panel düzenlendi.