Bakan Bak, Fenerbahçe Opet'i Şampiyonluğundan Dolayı Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti ve finalde mücadele eden kulüplere başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin'i yenerek 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel