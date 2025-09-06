Bakan Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kutladı

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Şampiyanosu'nda yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bak, "Tarih yazıyoruz tarih. Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sutanları'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.