Bakan Bak, 15 Temmuz şehitlerini andı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri yayımladığı mesajla andı.

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerinin yer aldığı video paylaşan Bakan Bak, mesajında şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'e ait 15 Temmuz Marşı'nın, "Zamanın nabzında atan bizimdir; İhanet onların, vatan bizimdir." dizelerine yer verdi.

Bakan Bak, mesajında, "15 Temmuz'da tanklara ve kurşunlara göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi ve genç kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerini kullandı.