Bakan Aşkın Bak, VakıfBank'ı Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı kutladı ve Fenerbahçe Medicana'ya da performansları için tebriklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonunda Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play- off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana'yı yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel