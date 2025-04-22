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Bakan Aşkın Bak, VakıfBank'ı Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti

Bakan Aşkın Bak, VakıfBank'ı Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ı kutladı ve Fenerbahçe Medicana'ya da performansları için tebriklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonunda Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play- off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana'yı yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
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