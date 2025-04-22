Bakan Aşkın Bak, VakıfBank'ı Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonunda Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play- off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana'yı yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum."