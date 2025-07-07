Bakan Alparslan Bayraktar Teyzesinin Cenazesine Katıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesine katıldı. Teyzesinin cenazesi, ailesi ve birçok vatandaşın katılımıyla toprağa verildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın (83) cenazesine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ilçede yaşayan teyzesi Hatice Yıldız, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Yıldız için bugün öğleyin Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesine Bakan Bayraktar'ın yanı sıra, ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatice Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından dualarla toprağa verildi. Bakan Bayraktar ve ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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