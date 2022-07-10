BAKAN AKAR VE BERABERİNDEKİ TSK KOMUTA KADEMESİ, HAKKARİ'DE GÜVENLİK KORUCULARI İLE BAYRAMLAŞTI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkari Yeşiltaş 1 Moturlu Piyade Tabur Komutanlığı Güvenlik Korucuları ile bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkari Yeşiltaş 1 Moturlu Piyade Tabur Komutanlığı Güvenlik Korucuları ile bayramlaştı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hulusi Akar Hakkari TSK Güncel Haberler

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