BAKAN AKAR VE BERABERİNDEKİ TSK KOMUTA KADEMESİ, HAKKARİ'DE GÜVENLİK KORUCULARI İLE BAYRAMLAŞTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkari Yeşiltaş 1 Moturlu Piyade Tabur Komutanlığı Güvenlik Korucuları ile bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkari Yeşiltaş 1 Moturlu Piyade Tabur Komutanlığı Güvenlik Korucuları ile bayramlaştı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel