Bakan Akar, Ukraynalı Bakan Kubrakov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Kayseri'de görüştü. Görüşmeye ilişkin Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan tahıl girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur denildi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulanmış, ülkemizin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edilmiştir.