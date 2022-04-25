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Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek

AA - Sarp Özer - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, yarın Almanya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.

Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.

AA / Sarp Özer - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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