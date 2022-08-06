Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durumun değerlendirildiği görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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