Bakan Akar: Türkiye savunma ve güvenlik atılımlarıyla, uluslararası alanda özne haline geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlar, diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne haline geldiğini söyledi. Akar, "Etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci dönem müşterek komuta kurmay eğitimi, 4'üncü dönem komuta ve kurmay eğitimi, 10'uncu dönem karargah subaylığı eğitimi mezuniyet töreni yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI ÜÇ KITA, İLGİ ALANI BÜTÜN DANYADIR"

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNUYOR"

"YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZ YÜZDE 80'LER SEVİYESİNE ULAŞTI"

KOMUTAN GÖZ ÖNÜNDE OLAN KURMAYLARI İSE GÖLGEDE DURANDIR

"TEVAZUYU ELDEN BIRAKMAYIN"

Bakan Akar, 14 dost ve kardeş ülkeden gelerek mezun olan 76 misafir askeri personele de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel