Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (2)

SINIR ÖTESİ BİRLİKLERE VİDEO KONFERANSLA BAĞLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Hakkari Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi. Komutanlara hitap eden Akar; birliklerin, zorlu hava ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, tebrik etti.

İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi 2 nakliye uçağına ilişkin de açıklamada bulunan Akar, "Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel