BAKAN AKAR TERÖRİSTLER KAN AĞLIYOR, BİTECEKLER

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz dedi. Savunma sanayinde gelinen noktanın çok önemli olduğuna da vurgu yapan Bakan Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sanayiden, turizme, kültürden sanata birçok alanda geliştiğini, Kayseri'nin de bu gelişimden üzerine düşeni aldığını, almaya devam ettiğini belirtti. Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi layık olduğu yerlere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Bakan Akar, özellikle savunma sanayinde gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurguladı. Geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan bir Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki, desteğiyle tüm hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, gemilerini, İHASİHATİHA'larını yapıp ihraç eden bir Türkiye'ye gelindiğini ifade eden Savunma Bakanı Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.

'TERÖRİSTLER HDP'Yİ, HDP DE İTTİFAKI YÖNLENDİRİYOR'

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde ne kadar terör kampı varsa Mehmetçik hepsini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz. Bazıları şimdi çıkmış 'terörist başını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak vereceğiz' diyor. Bunları cesaretlendiriyor, bunlara güç vermeye çalışıyorlar. Bu kazanımların elden gitmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine bu asil millet asla müsaade etmeyecektir. Buna inanıyoruz. Teröre karşı geçmişte bizimle duran, çalışan, konuşan, yürüyen bazı tanıdıklarımızın şimdi o veya bu şekilde onların yanına geçmesi son derece vahim. Bunun, destekleyenlerini, sevenlerini ne kadar üzdüğünü görüyoruz. Bir koltuk için değer mi Teröristler HDP'yi, HDP de ittifakı yönlendiriyor. Bu ittifakın içinde de tanıdık, bildik insanlar. Bunu kabul etmek gerçekten mümkün değil. Bir koltuk için değer mi Bunun asil milletimiz tarafından anlaşılacağına, görüleceğine eminim diye konuştu.

'PANİK İÇİNDELER, BİTECEKLER'

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz açıklamasında bulundu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023