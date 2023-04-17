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Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale...

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale...

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Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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