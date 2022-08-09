Son dakika haberleri | Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler

Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son yapılan Pençe-Kilit Harekatı'nın 17 Nisan'da başladığını belirterek, "Bu artık bizim bir anlamda son halkamız. Orada 26 kilometrelik bölge var ve burası da kapatıldığı zaman hudutlarımızın emniyeti ölçüde şeklen sağlanmış olacak. Bu bölgeye yaptığımız büyük operasyonlar ister Pençe-Kilit olsun ister diğer operasyonlar olsun, hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da düzenlenen '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında '2023 ve Ötesinde Akıl ve Müşfik Türk Diplomasisi' oturumunda konuştu. Akar, cumhuriyet tarihinin askeri alanda en yoğun günlerini yaşadıklarını, uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini vurguladı. Akar, "Bizim kara, deniz ve hava hudutlarımız var. Burada Mehmetçik gerçekten büyük bir özveriyle fedakarlıkla elinden geldiğince 'hudut namustur' anlayışıyla görevini yapmanın gayreti içinde. Diğer taraftan da biz devletimize ve milletimize şükran borçluyuz. En yüksek teknolojilerin kullanıldığı, dinleme, kamera, gözetleme sistemleri dahil bunların hepsi hudutlarımızda kullanılmakta. Dünya standartlarında bir hudut güvenliği sağlamaktayız. Yine bununla birlikte çok ciddi 'fake' haberler çıkarılmakta. Afganistan'daki bir fotoğraf sanki bizim hudutlarımızda olmuş gibi Afrika'da olmuş bir hadise bizde olmuş gibi bunlar da kullanılıyor ve bunlar da tabi ki ciddi bir şekilde sıkıntıya sebep oluyor kafalarda. Mehmetçiğin tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi. Bu manada yapılan çalışmaları da herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Akar, mücadelenin sadece PKK ve YPG ile olmadığını, aynı zamanda FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aynı ciddiyet ve aynı samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir yerinde aksaklık söz konusu değil. Buna müsaade etmiyoruz. Bir diğer hususta bu hiçbir şekilde bir kişinin ya da birkaç kişinin meselesi değil. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal bir meselesi. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurumsal bir meselesi dolayısıyla bizim istihbarat örgütlerimizden, istihbari kurumlarımızdan ve yargıdan, savcılıklardan ne zaman yeni bilgiler gelirse bu çerçevede mutlaka yeni işlemler yapılmakta ve bu devam etmektedir. Son 1 yılda yani 31 Temmuz 2021- 31 Temmuz 2022 arasında 2 bin 446 FETÖ mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir. Bunlardan 790'ının da rütbesi geri alınmıştır dolayısıyla yeni belge, bilgi çıktıkça mücadelemiz devam edecek ve bunların temizlenmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.