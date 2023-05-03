Bakan Akar, Talas Belediyesinin 100'üncü yıl Zincidere Mesire Alanı Açılışı'na katıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mayıs'taki seçimleri "zihniyet meselesi" olarak nitelendirerek, "Büyük ve güçlü Türkiye'ye taş koymak, Türkiye'yi durdurmak, paçasından çekmek, her şeyi değiştirmek ve başkalarına tapuyu vermek istiyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mayıs'taki seçimleri "zihniyet meselesi" olarak nitelendirerek, "Büyük ve güçlü Türkiye'ye taş koymak, Türkiye'yi durdurmak, paçasından çekmek, her şeyi değiştirmek ve başkalarına tapuyu vermek istiyorlar. Mesele bu." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Talas Belediyesinin 100. Yıl Zincidere Mesire Alanı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, kazanımların bir anda olmadığını, büyük gayretlerin, mücadelelerin sonunda elde edildiğini belirtti.

Geçmiş yılların problemlerinin nitelikleri ile bugünün problemleri arasında büyük fark olduğuna dikkati çeken Akar, "Eskiden çok gerideyken 20 senede alınan kararlar, yapılan çalışmalarla eğitim, iş, günlük hayatı, sağlık, ulaşım imkanları değişti, gelişti. Bunların hepsi birer kazanım." diye konuştu.

Türkiye'nin bekası, güvenliği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Akar, "Büyük ve güçlü Türkiye için yapılması gereken ne varsa bunları yapmaya çalışıyoruz." dedi. Akar, beka konusundaki en büyük riski terör olarak nitelendirerek, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin devam ettiğini, milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

Akar, "Bunların Irak'ın kuzeyinde kurdukları kamplar, barınaklar, sığınaklar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Girilemez denilen Zap, Gara dahil buralara girildi, hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Terörist elebaşlarının, efendilerine "bizi kurtarın" dediğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Ayrıca elebaşları, teröristlere 'seçimleri bekleyin' diyor. Bu seçimle alakalı bunların birtakım hesaplarının olduğunu, teröristleri kurtarmak, milletin, memleketin başına yeniden bela olmaya çalıştıklarını bilelim. Teröristler malum parti ile konuşuyor. Malum parti de ittifak ile konuşuyor. Denklemde hepsi var. Bunlar terör örgütünün taleplerini dinliyor, taleplerini alıyorlar. 'Bebek katillerini serbest bırakmayı' düşünüyorlar. Bunu da açıkça söylüyorlar. Bunu herkes bilsin. Gerçekten bu olursa, teröristlerin taleplerine 'evet' denilirse bu memleket, millet 20 sene geriye gidecek, tekrar şehitler, kan, gözyaşı başlayacak. Buna müsaade etmeyeceklerine, bu memleketin ferasetinin bunu anlayacağına inanıyoruz."

Büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını ifade eden Akar, "Artık Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes duysun. Türkiye tam bağımsızlık için ekonomi, siyasi, güvenlik bakımından yapılması gerekenlerin hepsini yapıyor. Türkiye şu anda uluslararası ortamda özne haline geldi." dedi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni bir seçimin ötesinde "zihniyet meselesi" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'ye taş koymak, Türkiye'yi durdurmak, paçasından çekmek, her şeyi değiştirmek ve başkalarına tapuyu vermek istiyorlar. Mesele bu. Niye, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyorlar? Çünkü engel o. Durduran, izin, yol vermeyen o ve onun arkadaşları, ekibi, partisi. Bunlar 'direksiyonu alalım otoyolda bas git' diyorlar. Yok öyle şey. Buna bu milletin feraseti müsaade etmeyecek. Bu işin şakası olmadığını herkesin çok iyi anlaması lazım."

Konuşmasının sonunda alandakilere, "Terörle mücadeleden vazgeçecek miyiz? Teröristlere geçit verecek miyiz? Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül'ün katillerine oy verecek miyiz?" diye soran Akar, aldığı "hayır" yanıtının ardından, "Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Katılanlar "evet" yanıtı verdi.

"Apo'nun çıkmasını istiyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Türkiye'de 2000'li yıllarda devlet memuruna maaş ödeyemezken, ülkenin bugün kendi yerli aracını ürettiğini, herkesin Togg almak için sıraya girdiğini söyledi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şimdi açık pazarlıklar yapıldı. Ne vaatler verildiği de dışarıya sızıyor. Bu arada Meral ablam bir öfkelendi, bir gitti. İki gün sonra uğradığı saldırılardan geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Amerika bir taraftan bastırdı, FETÖ'nün askerleri bir taraftan bastırdı. Herkes ayağa kalkınca geri dönmek zorunda kaldı. U dönüş yaptı. İki tane cumhurbaşkanı yardımcısı vereceksiniz diye o da iki kişi daha getirdi, dokuz oldu. Şimdi önlerine rastladıkları herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık vererek devam ediyorlar. Geçen gün Kars'ta dedim ki vatandaşlara 'Yerinizde olsam bir parti kurarım, geçerim Kemal Bey'in karşısına bir cumhurbaşkanı yardımcılığı da siz alırsınız.'"

Millet İttifakı'nın siyasi mahkumlara özgürlük vereceğine dair bilgiler sızdığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Apo'nun çıkmasını istiyorlar. Evlatlarımızın katilini ve ülkemizin bölünmesini isteyen birisini dışarı çıkarma vaadi var. Kemal Bey ikide bir söylüyor, 'Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik şartını tanıyacağım' diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, Türkiye'nin bölünmesi demektir. Orada ayrı bir federatif yapının çıkması demektir. Ayrı bir bayrağın dalgalanması demektir, sonra istedikleri ülkelerle referandum yapıp anlaşıp yeni bir ülke kurulması demektir. ABD bunları destekliyor, Avrupa Birliği bunları istiyor, FETÖ bunları istiyor, PKK bunları istiyor. Bunca kötünün bir araya gelerek oluşturmaya çalıştıkları yapıda da bizler yerli olan, milli olan bayrağa ve Kuran'a, ezana saygısını sonuna kadar bildiğimiz, inandığımız, güvendiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar inşallah destek vereceğiz."

Amatör kulüplere yardım programı

Bakan Akar, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün amatör kulüplere ayni ve nakdi yardım törenine katıldı.

Sağlıklı yaşam için sporun önemini dile getiren, herkesin spor yapmasının gerekliliğini belirten Akar, Türkiye'de spor kültürünün yaygınlaşmasında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Akar, Kayseri'de 142 bin lisansı sporcunun olduğunu belirterek, spora ulaşamayan kimse kalmasın diye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer yöneticilerin yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

Akar, konuşmasının ardından kulüp yöneticilerine temsili çeklerini verdi.