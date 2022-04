BAKAN AKAR ŞU ANDA BOĞAZLARIMIZDA HİÇBİR SORUN OLMADIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlarla ilgili Şu anda Boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum dedi.

2'nci Hava İkmal Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım' programına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve 2'nci Hava İkmal Merkez Komutanlığı personeli katıldı. Programda konuşan Bakan Akar, Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz. Her fırsatta daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen bir ateşkese ihtiyaç olduğunu her vesilede vurguladı, vurulamaya da devam ediyoruz diye konuştu.

'SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN DESTEK SAĞLAYABİLECEĞİMİZİ İFADE ETTİK'

Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Akar, Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ'

İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hale getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, şöyle konuştu

Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda Boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek.