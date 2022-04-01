Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler

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Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh'i, İstanbul'daki 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi | BAKAN AKAR, SİERRA LEONE SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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