BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞI ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler

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BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞI ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda Bakan Akar tarafından, Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı. Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rusya Federasyonu Hulusi Akar Rusya Güncel Haberler

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