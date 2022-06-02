Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Haberler

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Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Romanya Milli Haberler

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