Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti - Haberler

Bakan Akar: Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröriste yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü. İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan ve sahadaki duruma ilişkin bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Gecenin geç saatlerine kadar beraberindeki komutanlarla Çukurca'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel