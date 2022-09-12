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Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla...

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Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla...

Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini bildirdi.

Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 binden fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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