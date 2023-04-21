Bakan Akar: Pazar günü ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayinde sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

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