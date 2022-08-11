Haber : Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

 - Güncelleme:
Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devam etmesi konusundaki anlayış da vurgulandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Özbekistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title