Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.