Son dakika haber! Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti - Haberler

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Son dakika haber! Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Güler de hazır bulundu.

Son dakika haber! Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti

Son dakika haber! Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti

Son dakika haber! Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti

AA / Güncel

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