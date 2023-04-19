BAKAN AKAR MEHMETÇİK, 'GİRİLMEZ' DENİLEN YERLERİN HEPSİNE GİRDİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bunlar akıllarınca Mehmetçik tarafından bazı yerlere 'girilemez' dediler. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi. Mehmetçik, teröristlerin inlerini, barınakları, mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıktı dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 'Geleneksel Memur-Sen İftar Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, Sizler sendikalar olarak memurlarımızın, işçilerimizin haklarını korurken Mehmetçik de milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz demeden zorlu arazi ve iklim şartlarında büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun, kapsamlı operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirten Akar, Terör örgütünden ciddi kaçışlar var. Teröristler bir tarafa, örgüt ölüyor. İnşallah bitecekler. Yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Arkalarında kim olursa olsun, onlara kim silah, mühimmat, helikopter verirse versin bizim onlarla mücadelemiz bitmeyecek, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek ifadelerini kullandı.

'MEHMETÇİK, 'GİRİLEMEZ' DENİLEN YERLERİN HEPSİNE GİRDİ'

Bakan Akar, Bunlar akıllarınca Mehmetçik tarafından bazı yerlere, 'girilemez' dediler. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi. Mehmetçik, teröristlerin inlerini, barınaklarını, mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıktı. Yıkmaya da devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 756 terörist etkisiz hale getirildi diye konuştu.

'BUNLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN BİR MİLLET İTTİFAKI VAR'

Terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini belirten Akar, şunları söyledi Güvenlik ve bekamıza yönelik kazanımlarımız varken bazıları çıkıp 'biz terörist elebaşını çıkaracağız', 'operasyonları durduracağız' diyorlar. Bütün bu kazanımları yerle bir etmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bunlarla iş birliği yapan bir Millet İttifakı var. Bunlarla konuşuyor, iş birliği yapıyorlar. Biz bütün kalbimizle şuna inanıyoruz, bu asil, büyük, kahraman ve fedakar millet bunlara müsaade etmeyecek. Bu bir zihniyet meselesi. Bu kadar zor, emek harcadığımız, şehit verdiğimiz zor şekilde elde ettiğimiz kazanımların feda edilmesi bizim için büyük bir endişe kaynağı. Teröristlerle arasına mesafe bırakmayanlar, teröristleri dışlamayanlar bizim için, bu millet için büyük bir problem, endişe kaynağıdır.

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