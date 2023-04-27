Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

MİLLİ Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar da mücadele devam edecek. Ülkemizi bu beladan kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız" dedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Akar, "Basının önemi, anlamı ve gereği konusunda fazla söz söylemeye gerek yok. Artık bu modern zaman basın günlük hayatımızın olmazsa olmazıdır. Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu. Basının işlevi, gücü, basının yapacağı görevler çok önemli hale geldi. Burada kamuoyunun aydınlatılması, insanların gerçeklere ulaşabilmesi, gerçekle kamu arasındaki iletişim çok önemli. Basın konusunda bizim eğitim imkanlarımızın, fırsatlarımızın, olanaklarımızın mutlaka yaygınlaştırılması lazım. Basın mensuplarımıza eğitim imkanı vermemiz lazım. İçeride, dışarıda her fırsatı, imkanı kullanarak, kapasiteyi olabildiğince genişletmek lazım" diye konuştu.