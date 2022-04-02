Bakan Akar: "Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla... - Haberler

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Bakan Akar: "Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla...

AA - Sarp Özer - Güncel
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Bakan Akar:

Bakan Akar: "Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerimiz sürüyor.

Bakan Akar: " Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerimiz sürüyor."

AA / Sarp Özer - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Gemi, Güncel, Haberler

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