Bakan Akar: "Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla...
Bakan Akar: "Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerimiz sürüyor.
Bakan Akar: " Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerimiz sürüyor."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Sarp Özer - Güncel