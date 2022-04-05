Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü. Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Camara'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Camara baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve Afrika ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeden duyulan memnuniyetini ifade etti. Bakan Akar ayrıca Mali'de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırıları kınayarak Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirterek iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesinin önemini kaydetti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü

Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü

Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü

Bakan Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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