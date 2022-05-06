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Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ziankahn'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Liberya Savunma Bakanı Ziankahn'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin artırılması ve FETÖ ile mücadelede iş birliği konuları üzerinde duruldu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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