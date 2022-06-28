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Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümünde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini ağırladı. Bakan Akar, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetleri'nin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti. Orduları devletlerin omurgası, Kara Kuvvetleri'ni de orduların omurgası olarak nitelendiren Akar, "Bayraklaşan yurt topraklarının güvenliğinin teminatı olarak Kara Kuvvetleri'miz, yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri, sorumluluklarını bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetleri'ne yaraşır şekilde gece-gündüz demeden verilen görevleri başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten, hayattaki gazilere de şifa dileklerini ileten Bakan Akar, görevi başındaki personele de başarılılar diledi. Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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