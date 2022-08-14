Bakan Akar, Kurtdereli güreşlerinin final gününe katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen Kurtdereli Yağlı Pehlivan güreşlerinin final gününe katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Geleneksel Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin final gününe katıldı. Güreşlere Bakan Akar'ın yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Final müsabakasında Zeybek, rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde tuş ederek, altın kemeri ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.