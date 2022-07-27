Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli...
Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel