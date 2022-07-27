Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli... - Haberler

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Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli...

Bakan Akar: '(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli...

Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Bakan Akar: "(Koordinasyon merkezi) Çalışmaların, tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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