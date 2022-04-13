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Bakan Akar, komandoları kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, komandoları kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komandoları kabul ederken, buluşmada terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komandoları kabul ederken, buluşmada terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele başta olmak üzere kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman komandolarımızı kabul etti. Bakan Akar, komandolarımızla buluşmasında terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı" denildi.


Bakan Akar, komandoları kabul etti

Bakan Akar, komandoları kabul etti

Bakan Akar, komandoları kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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