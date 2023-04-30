BAKAN AKAR KOLTUK UĞRUNA ZİHİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler dedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kosova Parkı'nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Akar, 'Devlet ve millet el ele omuz omuza 85 milyon birlikte yürüyoruz. 85 milyon tek yürek, tek millet, tek güç. Hep beraber yürüyerek inşallah ülkemizin bekasını da refahını da sağlayacağız. Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz' diye konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki engellerin en önemlisini terör olarak nitelendiren Akar, 'Bazıları Türkiye'nin güçlenmesine, büyümesine karşı bu teröristleri maşa, kukla, maymun olarak kullanıyorlar. Milletinin bağrından çıkan Mehmetçik şu ana kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde ne kadar terörist varsa onları kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'PKK HİÇBİR ZAMAN KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ DEĞİL'

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi Bizim hedefimiz teröristler. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. 85 milyon tek millet, tek yumruk, tek yüreğiz. Aramıza fitne, fesat sokmaya çalışıyorlar. Bunlara imkan, fırsat vermeyeceğiz. Bizi sahada yenemeyenler, Mehmetçiğin karşısında duramayanlar içimize fitne fesat sokmaya çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada 'evet' demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz.?

'MİLLETİMİZİN FERASETİNE GÜVENİMİZ TAM'

Bugünlere çok acılar çekilerek gelindiğine dikkat çeken Akar, Şu anda tam terör örgütü çöküş halindeyken, teröristlerin ele başları efendilerine 'bizi kurtarın' diye bağırıp, seçimlerden medet umarken bu konuda her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler ifadelerini kullandı. (DHA)