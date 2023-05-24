Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliği ile ilgili iddialara ilişkin, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliği ile ilgili iddialara ilişkin, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile beraber Hatay'da Suriye sınır hattında incelemede bulundu. Akar, Ufuk Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Gözetleme kulesine çıkan Akar, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra sensör sistemi, termal kameralar, gece gündüz görüş sistemleri, akustik algılama sistemi, diğer sistem ve teçhizatlara ilişkin bilgi alan Akar, karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü?" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "4 kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil" yanıtını verdi.

Hudut güvenliği eleştirilerine tepki gösteren Akar, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya'nın şarkısındaki 'Nereden baksan tutarsızca, nereden baksan ahmakça' ifadelerini hatırlatıyor" dedi.