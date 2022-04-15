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Bakan Akar Kayseri'de

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Bakan Akar Kayseri'de

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' için Kayseri'ye geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ' Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' için Kayseri'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, hava yolu ile Kayseri'ye geldi. Bakan Akar'ı havalimanında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel karşıladı. Bakan Akar, saat 18.00'de 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği'ne katılacak.


Bakan Akar Kayseri'de

Bakan Akar Kayseri'de

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Hulusi Akar, Kayseri, Milli, Güncel, Haberler

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