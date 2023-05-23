Bakan Akar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen uçağı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Tayyare Fabrikası'nda 1939'da üretilen "PZL"yi simgeleyen uçağı inceledi.

Kayseri Tayyare Fabrikası'nda 1939 yılında üretilen "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A'yı simgeleyen uçağın Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmesine başlandı.

Meydana giderek uçağı inceleyen Akar, sonrasına yaptığı açıklamada, Kayseri Tayyare Fabrikası tarafından yapılan uçağın önünde olmayı gurur vesilesi olarak nitelendirdi.

Buradan aldıkları ilhamla yerli ve milli savunma sanayisindeki çalışmaları daha ileri götürmekte kararlı olduklarını ifade eden Akar, "Geçen ay Milli Muharip Uçağımız KAAN, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından verilen talimatla pist başına çekildi. Ayrıca Hürkuş uçmaya başladı. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1925'te kurulan TOMTAŞ'ın adını yaşatmak üzere TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin "Ortak Girişim Sözleşmesi"nin de imzalandığını hatırlatan Akar, "TOMTAŞ da inşallah kendisine düşen vazifeyi, sorumluluğu etkin şekilde yerine getirecek. Savunma sanayisine katkı çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen "PZL" 7,40 metre uzunluğa, 10,58 metre kanat açıklığına ve 2,85 metre yüksekliğe sahip.

Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen tek kişilik, motoru burun kısmında olan uçak, pervaneli ve üstten tek kanatlı "av" uçağı olarak görev yaptı. Üç adet makineli tüfek yuvası bulunan uçağın rudder kısmında kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk bayrağı motifi bulunuyor.

Akar, KocaFest'te öğrencilerle bir araya geldi

Akar, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlenen "KocaFest"e de katıldı.

Buradaki konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirten Akar, ülkelerin gençlerine ne kadar yatırım yaparsa geleceklerini de o kadar teminat altına alacağını söyledi.

Gençlerin en iyi eğitimi almaları için gerekli yatırımları yaptıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin gençlerinden büyük beklentilerinin olduğunu kaydetti.

Törenin sonunda Akar, öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları inceledi, bilgi alarak onları tebrik etti.

Öte yandan Türk Kızılay Talas Şubesinin yeni hizmet binası da Akar'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.