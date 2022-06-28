Bakan Akar: "Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetlerine yaraşır şekilde görevleri başarmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Bakan Akar, "Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetlerine yaraşır şekilde görevleri başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, Bakanlık'taki kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Orduları devletlerin omurgası, kara kuvvetlerini de orduların omurgası olarak nitelendiren Akar, "Bayraklaşan yurt topraklarının güvenliğinin teminatı olarak Kara Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri, sorumluluklarını bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetlerine yaraşır şekilde gece-gündüz demeden verilen görevleri başarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad eden, hayattaki gazilere şifa dileklerini ileten Akar, görevi başındaki personele de "hayırlı, başarılı görevler" diledi.