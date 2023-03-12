Bakan Akar: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik,...
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Bakan Akar: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik."
Bakan Akar: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik."
Kaynak: AA / Güncel