Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanının ziyaretiyle ilgili planlama var

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretine işaret ederek, "Geldiğimiz noktada konunun olumlu bir şekilde ilerlediğini takip ediyoruz. Gerekli bilgileri alıyoruz. ABD Savunma Bakanı ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Heyetler arası ve ikili görüşmelerde kendilerine bir an önce olumlu ve somut bir şekilde sonuçları beklediğimizi ifade ettik. Bu istikamette ilerliyoruz. Birtakım tahditler vardı, onları da kaldırdılar. Zaten bizim tahditli bir şekilde alışverişi kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bakan Akar, daha önce Türkiye'ye geleceği açıklanan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un ziyaretine ilişkin, "Böyle bir planlama var. Planlamayı takip ediyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Bu konuda İsveçlilerle ve Finlandiyalılarla yaptığımız görüşmeler malum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı, haziran ayında. İsveç ve Finlandiya tarafından yapılması gereken ne varsa bir an önce yapmalarını bekliyoruz. Biz NATO'nun herhangi bir açık kapı politikasına karşı olmadığımızı, desteklediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Burada sorumluluk İsveç ve Finlandiya tarafında, bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.