BAKAN AKAR, İSKENDERUN'DA Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarının sarılmasına yönelik İskenderun'da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelediBakan Akar, İskenderun'daki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu. MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarının sarılmasına yönelik İskenderun'da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi Bakan Akar, İskenderun'daki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye'de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun'a geçti. Depremde zarar gören 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimat verdi. AKAR'DAN MEHMETÇİĞE TEBRİK Birlik tarafından gerçekleştirilen arama- kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiği tebrik etti. Bakan Akar daha sonra beraberindeki Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hulusi Akar İskenderun Piyade Güncel Haberler

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