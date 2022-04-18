Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3)

MSB'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada PKK/KCK terör örgütünün geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesi gereğinde operasyonun başlatıldığı ve PKK/KCK'nın ağır kayıplar verdiği belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 'Pençe-Kilit Operasyonu' başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, operasyonda azami oranda yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı aktarılarak, "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekat sırasında; sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" bilgisi paylaşıldı.