Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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MSB, OPERASYONA DAİR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna ait görüntüleri paylaştı.
MSB, OPERASYONA DAİR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna ait görüntüleri paylaştı. Twitter hesabından paylaşılan görüntülere "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'da!" notu eklendi.