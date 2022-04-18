Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2) - Haberler

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Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2)

MSB, OPERASYONA DAİR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna ait görüntüleri paylaştı.

MSB, OPERASYONA DAİR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna ait görüntüleri paylaştı. Twitter hesabından paylaşılan görüntülere "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'da!" notu eklendi.


Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel, Haberler

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