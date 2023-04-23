Bakan Akar'ın 'avara' komutuyla TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.

Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun köprü üstüne çıkan Akar, burada seyir subayından yapılacak Boğaz geçişine ilişkin bilgi aldı.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın "avara" komutu sonrası gemi limandan ayrılış faaliyetlerine başladı.

Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamlayacak.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik edecek.

Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.