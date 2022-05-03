Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında çalışmalar sürüyor

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı yeni terminal binasındaki çalışmaları incelediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Akar, yeni terminal binasının Kayseri'ye çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç da binanın modern mimarisiyle Kayseri'ye çok yakışacağını vurgulayarak, projeyi Kayseri'ye kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.