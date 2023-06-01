Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ve beraberindekileri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve beraberindekileri kabul etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Gülan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul eden Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına hayırlı ve başarılı görevler diledi.