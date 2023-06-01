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Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan'ı kabul etti

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan'ı kabul etti

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin 112'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul eden Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na hayırlı ve başarılı görevler diledi.

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan'ı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.Türk Hava Kuvvetleri'nin 112'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul eden Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na hayırlı ve başarılı görevler diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hulusi Akar Orgeneral Güncel Haberler

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